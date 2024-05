Começa a AgroBrasília, maior feira agro do Planalto Central

A 15° edição da AgroBrasília a promete reunir agricultores, empresários e produtores de todos os portes. Pouco tempo após a abertura dos portões, às 8h30 desta terça-feira (21/5), a paisagem do Parque Tecnológico Ivaldo Cenci, na região do Programa de Assentamento Dirigido do Distrito Federal (PAD-DF), na BR-251, foi tomada pelo marrom dos chapéus usados pelos visitantes que chegavam. Em busca de soluções inovadoras, ou apenas com o objetivo de matar a curiosidade sobre as novidades da edição, moradores de diversas regiões marcaram presença no local.

O Correio esteve no parque para visitar os estandes e conversar com o público. Os maquinários de grande porte, coloridos e automatizados, chamavam atenção de quem passava e, para quem não tinha interesse em fechar negócio, tornavam-se cenário para fotografias. Os animais de raça, nos estandes de pecuária, também eram uma grande atração. Logo no primeiro dia da edição, a reportagem conversou com produtores decididos a fechar negócios.

A produtora rural Cleide de Souza Caldas, 53 anos, é moradora do Núcleo Rural Cariru, na região do PAD-DF, e esteve presente em praticamente todas as edições da considerada como a maior feira agro do Planalto Central. Orgulhosa, ao lado do cunhado, também produtor rural, Edilson Guimarães, 48, Cleide contou que havia acabado de fechar negócio — compraram o primeiro trator equipado para usarem nas lavouras de milho e de soja que têm na chácara onde moram.

Em menos de duas horas do primeiro dia de evento, já haviam avaliado, escolhido e assinado os papéis necessários para comprar o veículo, isso porque, segundo a produtora, estudaram os maquinários por um bom tempo e tinham em mente o que buscavam. “Nós queríamos um trator que fosse completamente equipado com carretinha basculante, grades, equipamento frontal, para que possamos abranger as práticas do mercado”, explicou Edilson. Os dois aproveitaram a oportunidade para elogiar a feira. Como participantes assíduos, afirmaram que, a cada ano, as novidades se superam.

Nos estandes de pecuária, os irmãos José Silva Gouveia, 68, comerciante, e Domingos Silva, 59, produtor rural, ambos de Taguatinga, admiravam o gado da raça nelore. Domingos, que vai ao evento há quase sete anos, levou o irmão para visitar o espaço pela primeira vez. “Tenho uma terra em Goiás, que fica próxima a Cristalina. Vim dar uma olhada geral, mas, como minha área é plantação de milho, de repente, há alguma coisa que me chame a atenção, como os maquinários, por exemplo”, disse Domingos.

Apesar de ser comerciante, José Silva contou que tem interesse em entrar para a agricultura, especialmente na parte voltada aos animais. Ele explicou que tem pesquisado antes de se arriscar. “A gente tem um espaço que não é tão grande, mas dá para criar algum gado, porém, é preciso estudar bem antes de iniciar um negócio desse pela primeira vez, porque dá muito trabalho”, avaliou.













Novo empreendimento

No estande da Nidera Sementes, o Correio falou com o aposentado Marco Antonio Genova de Matos, 64, que está iniciando no ramo da produção rural. Ele morou na região do PAD-DF há cerca de 40 anos. Depois, mudou-se para Curitiba (PR). No ano passado, voltou a viver com a família na fazenda que têm na região. Agora que se aposentou, está se dedicando à pesquisa e em estudar o mercado para trabalhar em suas terras.

“Como eu estou me estabelecendo na área, preciso de contatos, equipamentos, consultas com agrônomos e todas essas coisas, então, vim à feira. A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal) está atendendo minha família de maneira espetacular e nós temos muitos planos para trabalhar na terra. Um deles é, inclusive, uma surpresa que vai agradar muito Brasília e a região, mas ainda não posso contar o que é”, brincou. No expositor, Marco buscava sementes para safrinha, pois tem interesse em implementar o cultivo em sua fazenda. Empenhado em encontrar as soluções que procurava, despediu-se rapidamente da equipe para continuar percorrendo os expositores.

No estande da Nidera Sementes, do produtor rural Marcelo Grespan, que participa da feira desde a primeira edição, os produtores podem encontrar sementes de soja e de milho — com lançamento de cultivares de soja NS6299 IPRO, NS767 IPRO, N67902 E NS8440 IPRO, todos multiraças para nematóides de cisto (pragas que dão no solo).

“A novidade é que nós trazemos esse melhoramento para as cultivares e a 6299 traz aos produtores o benefício da precocidade, uma cultivar que, para nossa região, que faz muita safrinha, ajuda a antecipar o plantio do milho. Então, há menos risco de sofrer com a falta de chuva”, explicou Marcelo.

Serviço

AgroBrasília 2024 – Aniversário de 15 anos



Data: terça-feira a sábado – 21 a 25 de maio;

Horário: 8h30 às 18h;

Local: Parque Tecnológico Ivaldo Cenci – AgroBrasília, BR 251 km 5 - PAD-DF, Brasília, Distrito Federal.

Entrada franca