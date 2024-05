Projeto Padaria Artesanal forma 80 alunos no DF, a maioria surda

Nesta terça-feira, (21/5), das 8h às 11h, 80 alunos — dos quais 62 surdos — receberam certificado de conclusão do curso de Padaria Artesanal, no Instituto Nossa Senhora do Brasil (Inoseb). O evento contou com a presença da idealizadora do projeto, Lu Alckmin.

Durante a cerimônia, Lu Alckmin deixou uma mensagem para os formandos. “Estou feliz e quero dizer para cada um dos formandos, que vocês tiverem um sonho e ele está sendo realizado com a entrega deste diploma e que continuem a sonhar, que possam sustentar suas famílias e gerar renda. Então, parabéns”, comemorou.

O projeto Padaria Artesanal foi idealizado em 2001, no estado de São Paulo, e lançado no Distrito Federal em novembro de 2023. De lá para cá, 669 pessoas receberam capacitação. Foram instaladas 33 unidades descentralizadas, entre elas, o Inoseb. Em novembro de 2023, parceiros do projeto Padaria Artesanal doaram kits completos para capacitação em panificação, incluindo forno, liquidificador, mesa de inox e formas.