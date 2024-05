Autor do 20º feminicídio de 2023 no DF é condenado a 24 anos de prisão

O Tribunal do Júri do Gama condenou, nesta terça-feira (21/05), Bruno Gomes Mares a 24 anos e dois meses de prisão, em regime fechado, pelo crime de feminicídio contra Patrícia Pereira de Sousa e por porte ilegal de arma de fogo.

O Júri aceitou as qualificadoras propostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) de crime praticado contra a mulher em razão de condição de gênero, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e na presença dos filhos da mulher.

O caso

Bruno Gomes Mares — autor do 20º caso de feminicídio de 2023 no Distrito Federal — é serralheiro autônomo e, para os vizinhos de onde morava com a esposa, Patrícia Pereira, era visto como uma pessoa normal e tranquila. A personalidade calma, contudo, não era a mesma dentro de casa. Familiares relataram ao Correio que o relacionamento do dois era marcado por brigas e discussões. A última delas, na noite de sexta-feira (30/6), terminou com o homem assassinando Patrícia na frente dos filhos.



Os filhos, um deles tem 14 anos e é fruto do relacionamento com Bruno. A filha mais velha, Xayanne Sousa, 22, contou ao Correio que a presença do padrasto era indesejada. Xayanne diz que era contra o relacionamento da mãe com o homem devido às cenas de agressão que já havia presenciado.



Xayanne explica que a mãe já tinha denunciado Bruno pelas agressões e se separado, mas acabava reatando o relacionamento pela dependência financeira e por pensar que seria melhor para o filho mais novo.