Após 20 anos, Cinema Voador volta às regiões administrativas do DF

Consagrado nos anos 1990, o Cinema Voador faz parte da história do Distrito Federal e agora volta a circular, ou melhor, "voar", pelas regiões administrativas do quadradinho. O Novo Cinema Voador, cinema itinerante que promove sessões ao ar livre na periferia do DF, vai ocupar inicialmente espaços de Ceilândia e Taguatinga.

O Novo Cinema Voador conta com uma estrutura para projeção de filmes ao ar livre, um ônibus de apoio e uma arquibancada móvel com capacidade para 500 pessoas. No sábado (25/5) e domingo (26/5), a iniciativa aterrissa na Praça da Bíblia, em Ceilândia. Já no primeiro fim de semana de junho, é a vez da Praça do Berimbau, em Taguatinga, de receber as sessões itinerantes.

O evento vai contar com espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida e instalação de banheiros adaptados para pessoas com deficiência. Todos os filmes vão contar com intérprete de libras e legenda em português.

No sábado (25/6), em Ceilândia, e no dia 1º, em Taguatinga, o espetáculo vai contar com recurso de audiodescrição em local reservado para pessoas com deficiência visual.

Idealizador do projeto desde a primeira versão, José Damata comemora o retorno. “É uma satisfação voltar a levar momentos inesquecíveis de entretenimento e reflexão, contribuindo ativamente na sensibilização de novos públicos e na formação de plateias ao alcançar segmentos da população com acesso restrito à arte”, destacou. Natural de Xique-Xique (BA), o produtor cultural já participou da organização de inúmeros festivais e cineclubes do DF e entorno, incluindo a primeira e a segunda edição do Festival do Filme Brasiliense.

A programação do espetáculo vai contar com curtas e longas-metragem para o público adulto e infantil. A participação é gratuita.



Serviço:

Praça da Bíblia (Setor P, QNP 19 em Ceilândia)

25 de maio: 18h: Tainá (livre) | 19h30: O Último Raio de Sol (livre) | 20h: Meus Dois Amores (12 anos), sessão com audiodescrição

26 de maio: 18h: A Dança dos Bonecos (livre) | 19h30: O Balão Vermelho (livre) | 20h: O Auto da Compadecida (livre)

Praça do Berimbau (Nova QNL 19, em Taguatinga)

1º de junho: 18h: Tainá (livre) | 19h30: O Último Raio de Sol (livre) | 20h: Meus Dois Amores (12 anos), sessão com audiodescrição

2 de junho: 18h: A Dança dos Bonecos (livre) | 19h30: O Balão Vermelho (livre) | 20h: O Auto da Compadecida (livre)