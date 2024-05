Trio aborda e assalta vítimas em quadra residencial da Asa Sul; veja vídeo

Assalto ocorreu em plena luz do dia - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma câmera do circuito interno de segurança registrou um assalto em plena luz do dia na Asa Sul. O crime ocorreu na terça-feira (21/5) e um alerta para a vizinhança local foi disparado em um grupo de moradores.



As imagens mostram ao menos dois assaltantes jovens. Um deles, sozinho, aborda uma dupla de amigos e anuncia o assalto. O suspeito chega a levantar a blusa indicando estar armado.

Segundos depois, surgem outros dois assaltantes, todos integrantes do mesmo grupo. Com violência, eles puxam os pertences das vítimas e o agridem. No comunicado enviado à vizinhança, o alerta é para o trio suspeito.

“Por gentileza, fiquem atentos nos próximos dias em um grupo que tem cometido roubos na Asa Sul nessa semana. São três rapazes, provavelmente menores de idade. Um branco, dois morenos. Um deles é bem baixo. Costumam carregar uma mochila preta e um deles está sempre com uma faca”, diz o alerta.

Ainda segundo o alerta, o trio entra nas quadras residenciais, se separam pelo estacionamento e cercam as vítimas, levando celular e bolsa. Às vezes, agridem a vítima. Depois, correm para a estação de metrô mais próxima.

