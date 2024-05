Projeto abre cursos gratuitos para mulheres em vulnerabilidade

O projeto Flores do Cerrado está com inscrições abertas para os cursos de corte e costura, customização/bordado e empreendedorismo. O objetivo é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade social, com atividades que geram renda. Agora, a iniciativa chega a Brazlândia. As aulas serão de 3 a 28 de junho, de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h ou das 14h às 18h, na Casa do Turismo, no Setor Norte, Área Especial 1N. A participante pode escolher o turno de preferência.

Todo o material usado, máquina de costura e tecidos são fornecidos pelo projeto. No local da prática, há um espaço kids com monitores para supervisionar os filhos e/ou dependentes das participantes durante todo o período das oficinas.

As interessadas podem se inscrever por meio do preenchimento de formulário, disponível AQUI.

O projeto já atendeu as regiões da Estrutural, Sol Nascente, Varjão, Riacho Fundo e Recanto das Emas.