Brasal promove debate com alunos da empresa júnior Ábaco da UnB

Para os profissionais das ciências contábeis, maio é um mês especial. É quando quando se comemora o período de conscientização da auditoria interna. Pensando nisso, o grupo empresarial Brasal promove ações para ressaltar a importância e o papel desse trabalho enquanto uma área estratégica das empresas. Entre as intervenções, a Brasal convidou estudantes da empresa júnior Ábaco, formada por alunos do curso de ciências contábeis e atuariais da Universidade de Brasília (UnB), para um encontro na sede da holding. Os estudantes participaram de um bate-papo com Danilo Araújo, gerente de auditoria interna da Brasal.

Com o objetivo de aproximar os universitários da prática diária de atuação da auditoria interna no grupo empresarial, Danilo realizou uma apresentação descontraída, na qual os universitários aprenderam um pouco mais sobre oportunidades no mercado de trabalho e a respeito do plano de carreira na auditoria interna. Os estudantes também debateram sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial na análise financeira.

"Essa é uma chance de promover diálogo, levando um pouco do ambiente corporativo da Brasal para os alunos da UnB, que estão em fase de formação e têm o domínio do conceito acadêmico. Acredito que essa ação traga um ganho potencial para eles enquanto profissionais e para nós também, à medida em que podemos eventualmente estabelecer algum tipo de parceria para determinado projeto", afirmou o gerente de auditoria interna.

Danilo explicou que o auditor interno avalia todas as áreas da organização para garantir que os controles internos e os mecanismos de funcionamento estejam adequados e em conformidade com o planejado. "Por se reportar diretamente aos acionistas ou ao conselho da empresa, o auditor tem maior independência para fazer essas avaliações. O papel da auditoria interna é assegurar que os objetivos da empresa sejam alcançados, identificando e mitigando riscos que possam comprometer essas metas", definiu.

A empresa júnior Ábaco Consultoria levou 13 de seus integrantes para participar da conversa. O presidente institucional, Lucas Passos Milhomem, 21, destacou algumas atividades executadas pela empresa júnior, como análise de extrato bancário das empresas clientes, organização de dados, planejamento de contas, criação de relatórios, gestão operacional, além de projetos de valuation (que realiza o julgamento da posição que a empresa ocupa no mercado e a previsão do retorno de investimento nas ações).

"Somos uma empresa nova, temos oito anos, mas estamos buscando proporcionar eventos para os alunos da UnB, criando uma ponte entre a faculdade e o mercado. Quando recebi o convite da Brasal, fiquei muito feliz. Ainda mais para falar de auditoria interna, um tema que está muito ligado ao que queremos para o futuro", ressaltou Lucas.

Raquel Augusta Dias Galvão, coordenadora contábil da Brasal, falou sobre a atuação conjunta dos auditores internos com contadores e a crescente valorização desse profissional, responsável por produzir dados operacionais.

"O contador não gera informações, ele classifica, ordena e organiza os dados da empresa. Esse profissional está cada vez mais valorizado, pois interage com todas as áreas da empresa, que produzem os dados operacionais. O back office, que inclui contabilidade, setor fiscal e planejamento financeiro, recebe esses dados e os trata. Nosso trabalho é garantir que as despesas e receitas sejam corretamente registradas para uma análise precisa pelos gestores", frisou.

Para Gabriel Antônio Pinheiro de Camargo, 18, aluno do segundo semestre do curso de ciências contábeis e atuariais, a palestra é valiosa pela oportunidade de capacitação. "Para nós, conhecer outras empresas que já atuam no mercado é importante para que possamos oferecer melhores produtos e serviços", observou.

Brasal

Criado em Brasília no ano de 1963, o grupo empresarial abrange cinco segmentos, incluindo refrigerantes, incorporadoras, automóveis, combustíveis e energia, atuando na distribuição, varejo e representação de marcas globais. Considerada uma das maiores empresas do Centro-Oeste, a Brasal tem no portfólio marcas como The Coca-Cola Company, Monster, Volkswagen, Ford, Shell, Petrobras, entre outras. A holding mantém ativações em diferentes localidades, como Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Tocantins, e obteve R$ 3,8 bilhões de faturamento bruto em 2022.