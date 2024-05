DF tem 365 mortes registradas por dengue em 2024, diz Secretaria de Saúde

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) divulgou, nesta sexta-feira (24/5) o boletim de óbitos e casos de dengue no DF. A pasta informa que, de 31 de dezembro do ano passado até 18 de maio deste ano, foram notificados cerca de 260.387 casos prováveis da doença. Foram 365 vidas perdidas para a dengue no período; outros 41 óbitos seguem em investigação.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Ceilândia é a Região Administrativa com o maior número de casos prováveis da doença, com 31.825, seguida de Samambaia, com 17.466, e Santa Maria, com 15.210. Na outra ponta, o Sia é a RA com a menor quantidade, 53 casos.

Vítimas

Mulheres são as maiores vítimas do vírus transmitido pelo Aedes Aegypti, com 192 óbitos, ou seja, 52% dos casos. Por sua vez, os idosos de 80 anos ou mais são o grupo etário com mais mortes por dengue, 101. Assim como em números de casos, Ceilândia é a região com mais fatalidades causadas pela doença, cerca de 57.

*Com informações da SES-DF

