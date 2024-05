Dengue: Brasil ultrapassa 5 milhões de casos prováveis apenas em 2024

Com surto de dengue registrado desde janeiro, o Brasil atingiu 5.100.766 casos prováveis da doença neste ano. De acordo com o Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde (MS), o Distrito Federal segue como a unidade da federação com mais casos a cada 100 mil pessoas. São 254.686 casos prováveis no DF.

Número total de casos no país é cerca de quatro vezes maior que em 2023, quando foram registrados 1.649.144 pacientes prováveis. Só no mês de maio, foram registrados 378.338 casos prováveis. Número foi de 296.814 no mesmo período do ano passado.

Até o momento, segundo o mapeamento do Ministério da Saúde, foram registrados 2.824 mortes por dengue em 2024, além de outras 2.710 que ainda estão em investigação.