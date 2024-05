Vídeo: homem em situação de rua joga pedra contra clientes em comércio no Sudoeste

Um homem em situação de rua foi preso após jogar pedras em pessoas que estavam em um comércio no Sudoeste, na tarde deste sábado (25/5). O momento foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento, que mostram que um bebê quase foi atingido pelo agressor.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o caso ocorreu por volta de 12h na CLSW 303. A corporação recebeu ligações pelo disque-denúncia 190, com pessoas dizendo que o acusado, de 27 anos, estava perseguindo uma vítima. O homem em situação de rua também havia jogado pedras em casas da região.

Veja o vídeo do circuito externo de um comércio onde mostra uma pedra quase atingindo uma criança:

No local, os policiais militares localizaram o suspeito e, ao ser abordado, desobedeceu às ordens dos militares de maneira agressiva, sendo necessário o uso de algemas. O suspeito também resistiu a entrar na viatura, vindo a conspirar no rosto de um dos policiais.

Um homem acabou sendo vítima do suspeito. De acordo com a polícia, o rapaz teve grande parte da camisa rasgada, além de um inchaço no lado esquerdo do rosto após as agressões sofridas pelo acusado. A esposa do homem precisou ser amparada após passar mal devido ao estresse, sendo encaminhada a um hospital da Asa Sul.

Insultos

Em nota, a PMDF informou que o homem em situação de rua possui um histórico criminal amplo, incluindo ameaças, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de roubo e posse de drogas. O homem foi levado à 3ª Delegacia de Polícia (Cruzeiro) e preso pelos crimes de desacato, resistência, desobediência e injúria racial contra os PMs, além de ameaça e tentativa de homicídio contra a vítima. Ele ficará à disposição da Justiça.

