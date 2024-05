Traficante é preso enquanto vendia crack perto de escola no DF

O homem já chegou a ser preso no ano passado também por comercializar drogas na região - (crédito: PCDF/Divulgação)

Investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prenderam, na tarde de sexta-feira (24/5), um traficante que vendia drogas ilícitas na QNN 3 de Ceilândia, ao lado de uma escola pública.

O homem, 19 anos, já havia sido preso pelo mesmo crime no ano passado. Durante as investigações, os policiais conseguiram flagrar o suspeito comercializando porções de crack para usuários na terça-feira (21/5), mas ele fugiu do local.

No entanto, na sexta, o homem foi preso logo após ter vendido uma porção de crack a um usuário. Em buscas na região, os policiais encontraram um outro usuário, que portava porções de maconha e cocaína.

Prisão

De acordo com a 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte), o homem foi autuado por tráfico de drogas circunstanciado, por ter sido praticado nas imediações de uma escola.

Já os compradores foram autuados em flagrante pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal. Após assinarem o termo de compromisso de comparecer em juízo quando intimados, eles foram liberados.