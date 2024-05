Homem é preso por ameaçar com facão quem não lhe dava dinheiro no DF

Homem em situação de rua ia constantemente no local de trabalho de vítimas exigindo que lhe dessem quantias em dinheiro - (crédito: Reprodução)

Policiais civis da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) prenderam um homem em situação de rua que ameaçava lojistas de uma ótica, em Ceilândia. De acordo com a PCDF, o acusado, de 56 anos, ameaçava as vítimas com um facão, caso não recebesse dinheiro.

Segundo os investigadores, a operação foi deflagrada contra o homem depois que funcionários da ótica procuraram a polícia para informar que ele ia constantemente ao local para exigir que lhe dessem dinheiro. Caso os funcionários não atendessem, o homem passava a ameaçá-los com um facão que levava dentro da manga do casaco, afirmando que iria riscar os seus carros.

Os casos começaram a ocorrer em fevereiro e ele foi preso na tarde de sexta-feira (24/5), após ameaçar uma mulher, 47, e riscar o veículo de um homem, 41, ambos funcionários da empresa. Um dia antes, o homem danificou a porta do estabelecimento ao jogar uma pedra.

Ele foi autuado em flagrante pelo crime de extorsão. Se for condenado, estará sujeito à pena de 4 a 10 anos de reclusão.