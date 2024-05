Brasília é a 69ª cidade mais perigosa do mundo, segundo levantamento

A plataforma Numbeo.com divulgou um ranking de criminalidade internacional que aponta as cidades mais perigosas do mundo. Brasília ocupa 69ª posição, sendo que o país tem três capitais entre os top 10: Rio de Janeiro (7º), Fortaleza (9º) e Salvador (10º).

A maior parte das preocupações dos brasiliense e de quem visita Brasília é a corrupção com 79,2%, em seguida crimes violentos, como assalto a mão armada e agressão, com 69,85%.

Os dados também apontam que 65,61% dos usuários estão preocupados com arrombamentos e roubos em residências. O medo de ter o carro roubado é uma realidade para 59,34% dos usuários, enquanto 69,36% temem o roubo de objetos dentro do carro.

As maiores noções de insegurança da população do Distrito Federal são:

79,27%: Problemas de corrupção e suborno;



69,85%: Crimes violentos, como agressão e assalto à mão armada;



69,36%: Receio de roubo de objetos dentro do carro;



66,09%: Assaltado ou roubo;



65,61%: Arrombamentos e roubos em residências;

62,58%: Tráfico de drogas

59,34%: Medo de ter o carro roubado;

47,13%: Insegurança em relação a ataques;

44,94%: Roubo;

35,21%: Medo de agressões verbais na rua;

21,27 %: Medo de ser alvo de um ataque físico por causa da cor da pele, origem étnica, gênero ou religião.

O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública, mas até o momento não obteve resposta.

Cidades mais perigosas do Brasil

O Brasil é o segundo país com mais cidades entre as 50 mais perigosas do mundo, com oito no total. Além de Rio de Janeiro, Salvador e Fortaleza e inclui Recife (13º), Porto Alegre (23º), São Paulo (25º), Campinas (38º) e Belo Horizonte (47º) na lista.

A Numbeo é um banco de dados global colaborativo que acumula e analisa informações relatadas pelos usuários, incluindo preços, estatísticas relacionadas à qualidade de vida, indicadores de habitação, taxas de criminalidade e qualidade de saúde.

No contexto global, Caracas, capital da Venezuela, lidera o ranking como a cidade mais perigosa do mundo. A África do Sul também apresenta números alarmantes, com três cidades entre as cinco primeiras: Pretória (2º lugar), Durban (3º lugar) e Johanesburgo (4º lugar).