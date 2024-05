Comércio tem expectativa de movimentar R$ 120 milhões com festas juninas

Com o início de junho e as diversas datas festivas que vêm com ele, o comércio do Distrito Federal se mantém em ritmo acelerado e, principalmente, otimista para que as vendas aumentem. De acordo com o Sindicato do Comércio Varejista (Sindivarejista-DF), as vendas para as festas juninas no Distrito Federal neste ano devem crescer entre 5% e 6,9%. No ano passado, o incremento foi de 4,7% e, em 2022, de 3,8%.

Entre a venda de produtos de decoração junina, aluguel de espaços para festas, consumo de bebidas e comestíveis e comercialização de roupas, além de outros setores, o sindicato estima que as festas juninas devem movimentar, ao longo do mês de junho, no DF, mais de R$ 120 milhões.

Outras datas marcantes do calendário que vão trazer índices positivos de consumo são o dia de Santo Antônio, em 13 de junho, o de São João, dia 24, e de São Pedro, dia 29. O presidente do Sindivarejista-DF, Sebastião Abritta, acredita que elas impulsionarão as vendas de fogos, de roupas e de decoração de ambientes. "As três datas serão comemoradas em clubes, associações, igrejas e colégios. Como o Distrito Federal reúne milhares de pessoas que vieram do Nordeste para cá, e como essas datas são muito festejadas entre os nordestinos, espera-se bons reflexos econômicos no comércio em geral", acentua.

Abritta argumenta também que as datas fazem parte da cultura brasileira de respeito à religiosidade e aos costumes, o que se reflete no comércio com a venda crescente de bebidas, adornos, decoração e comestíveis, entre outros produtos.

A proprietária de uma loja de artigos para festa Iolanda Martins, 63 anos, está com uma expectativa maior de vendas neste período junino. "Esperamos repetir um aumento de venda igual teve no período do carnaval, em torno de 6%", comentou. E os produtos para esta época não param de chegar à loja e, alguns, estão esgotando rapidamente. "Durante a semana, chega entre três a cinco caixas cheias de produtos que, muitas vezes, duram uma semana. Os produtos que mais vendo são os vestidos e os retalhos para colar nas roupas. Hoje mesmo, fiz o pedido das tiaras personalizadas, porque estão acabando rápido", comentou.

















Para o gerente Jonas Borges, 25, todos anos este é um período muito bom de venda. "Esperamos aumentar entre 10% e 15% em relação ao ano passado", pontuou. "É uma festa que é fácil de ser feita, os brasileiros gostam de se produzir para as festas e, até o ano passado, acredito que as pessoas estavam ainda afetadas pela pandemia, o que ainda impedia de realizar ou participar desses eventos", acrescentou.

Jonas comenta que os produtos de enfeite são os campeões de venda. "As bandeirinhas, os chapéus, os balões, são os produtos que mais as pessoas costumam procurar. É perceptível também a procura por roupas, principalmente os vestidos. Tentamos atender o cliente de todas as formas, com os mais variados produtos juninos", explicou.

Feriado

Para os comerciantes que visam aumentar ainda mais a lucratividade, o comércio varejista do Distrito Federal poderá funcionar normalmente na sexta-feira, ponto facultativo em razão do feriado de Corpus Christi, nesta quinta-feira (30/5). De acordo com o Sindivarejista-DF, os horários de funcionamento ficarão a critério de cada empresa de rua ou de shoppings.

O presidente da entidade, Sebastião Abritta, orienta que os empresários do varejo que desejam abrir o seu comércio no feriado deverão obter no sindicato o Certificado de Abertura, evitando multas.

*Com Alessandro de Oliveira, estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti

Programação

Santuário do Santíssimo Sacramento

(606 Sul)

Data: 31/05 e 01º/06, às 19h

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe

(311 Sul)

Data: 31/05 a 02/06, às 17h

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Taguatinga Sul

Data: 31/05 a 02/06, às 20h

Paróquia Senhor Bom Jesus

EQNO 11, Ceilândia

01 e 02/06

Paróquia São João Paulo II

Águas Claras

Data: 07 a 09/06, às 18h

Paróquia São Judas Tadeu

EQNL 9, Taguatinga

Data: 08 e 09/06, às 18h30

Paróquia Rosário

Q1 26, Lago Sul

Data: 7 a 9/06, às 18h