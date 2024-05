Em dois dias, PCDF recaptura quatro foragidos da Justiça em Ceilândia

Assaltantes e traficantes procurados pela Justiça foram recapturados pela Polícia Civil (PCDF) nesta segunda (27/5) e terça-feira (28/5). Só hoje, os policiais da 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) prenderam uma mulher, de 26 anos, condenada a seis anos de prisão por roubo, e um homem com pena de cinco anos pendente por tráfico de drogas.

A primeira detenção ocorreu na tarde dessa segunda. O alvo era um foragido da Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, condenado a 10 anos e 2 meses por roubo. Ele foi encontrado trabalhando na feira do Produtor de Ceilândia. O homem é o mesmo que, em dezembro de 2022, levou um tiro nas costas, disparado pelo patrão, no Sol Nascente.



No mesmo dia, uma mulher de 54 anos foi presa na QNM 23 por desacato. Ela precisa cumprir 9 meses de prisão.

A terceira prisão ocorreu nesta terça. A procurada é uma jovem acusada de roubar uma mulher no estacionamento da estação, em 27 de janeiro de 2021. Na ocasião, ela e um comparsa, em posse de uma faca, ameaçaram a vítima e levaram o celular. Ainda hoje, os policiais cumpriram um mandado de prisão condenatório em desfavor de um traficante da região.