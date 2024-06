Lab Bibliotecas Renato Russo inaugura primeira unidade em Ceilândia

Desde maio, o Centro de Ensino Médio 14, de Ceilândia, sedia o projeto Lab Bibliotecas Renato Russo, a primeira unidade da iniciativa da organização social Amigos da Vida. O objetivo é incentivar a leitura, promover a defesa dos direitos humanos e homenagear o cantor Renato Russo, fundador da banda Legião Urbana e falecido em 1996. A inauguração do novo espaço, em 28 de maio, contou com a presença da mãe do cantor, Carminha Manfredini, e da irmã de Renato, Carmem Tereza Manfredini. Em homenagem ao artista, clássicos da Legião Urbana foram tocados pelo DJ Thiago Nau.

O projeto, que ocorre desde 2023, já reformou duas bibliotecas de escolas de ensino fundamental e, este ano, virou LAB, beneficiando duas unidades de ensino médio na região administrativa do DF. Assim, as bibliotecas existentes nas escolas foram reformadas e ganharam um projeto arquitetônico assinado por Mateus Zanon que criou uma estrutura moderna, colorida, jovem e com espaço LAB onde foram instalados computadores com acesso à internet. Novos títulos também foram comprados para a biblioteca.

Além disso, em paralelo à reforma, foram ministradas Oficinas de Ilustração e Desenho Criativo, Ilustração Arquitetônica e Urbanísticas e Oralidade, Incentivo à Leitura e Leitura Dramática e palestras temáticas e também, sobre cultura e direitos humanos. Todas as atividades contam com tradutor de Libras e audiodescrição.

A iniciativa é patrocinada pelo Instituto CNP Brasil por meio de incentivo fiscal do Governo Federal do Brasil. Anteriormente, a associação já havia criado 15 brinquedotecas em hospitais da rede pública do Distrito Federal.

Amigos da Vida

Com 22 anos de existência, a ONG Amigos da Vida atua em todo o Distrito Federal como uma organização em defesa dos direitos humanos. É presidida por Christiano Ramos, soropositivo e ativista em defesa das pessoas portadoras do vírus HIV.

Atuante, inquieto e persistente, Christiano Ramos é referência na cidade para assuntos ligados ao HIV/Aids. Em lembrança ao tempo em que permaneceu hospitalizado quando descobriu a soropositividade em 1987, construiu 15 brinquedotecas em hospitais da rede pública do DF para que crianças tenham um espaço lúdico e de acolhimento em meio à dor da doença crônica. Todas as brinquedotecas levam o nome do artista Renato Russo, cantor, compositor e multi-instrumentista brasileiro nascido no Rio de Janeiro, mas criado em Brasília de onde projetou o seu talento para o Brasil e o mundo.