Carro capota e cai perto da linha do Metrô

Um carro capotou e parou na grade que protege a linha do Metrô, em Águas Claras, na manhã desta quarta-feira (29/5). O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) fez o resgate da vítima, que não sofreu ferimentos graves.

A Polícia Militar do Distrito Federal informou que o celular da vítima caiu nos trilhos do trem.

Segundo testemunhas, uma pessoa estava estacionando o carro perto do colégio Olimpo quando uma outra motorista bateu no veículo e capotou o carro, caindo no barranco. O veículo foi parado na grade que protege o trilho do metrô. De acordo com o CBMDF, a motorista que capotou o carro estava sozinha no veículo.

O Metrô-DF informou que não há interferência na circulação dos trens pois o carro está localizado em área que não gera riscos à segurança do sistema. O Corpo de Segurança Operacional do Metrô-DF está no local.