Neblina chama atenção dos brasilienses nesta quarta-feira (29/5)

Na véspera de Corpus Christi, a quarta-feira (29/5) amanheceu com muito nevoeiro, no Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou 14°C nas primeiras horas desta manhã, e umidade relativa de 95%. A combinação da baixa temperatura com a alta umidade, na madrugada, fez o dia amanhecer assim — fresco e com muita neblina.

"A partir do momento em que o Sol nasce e começa a aquecer a temperatura do ar e do solo, esse nevoeiro vai se dissipando", afirma Cleber Souza, meteorologista do Inmet. O especialista observa que essa condição é bastante característica do outono, no entanto, além de esquentar à tarde, com 28°C de temperatura máxima prevista, o calor também faz diminuir a umidade do ar, chegando a 35% ao longo do dia.

Por mais que não esteja atuando diretamente sob o DF, há uma massa de ar frio no sul de Goiás que influencia as características observadas hoje. "Há uma frente fria continental atuando em todo o centro-sul do país, ela é perceptível somente por satélite, mas ela atua em toda a América do Sul (por isso o nome), o que causa perda de temperatura em muitos lugares. Como ela está se deslocando pelo sul de Goiás, região próxima ao DF, já sentimos a influência", destaca Cleber.

O especialista avisa que a partir de amanhã o Inmet poderá avaliar o quanto essa massa de ar frio avançou pelo Brasil, mas caso a temperatura caia amanhã, é possível que ela tenha se aproximado ainda mais de Brasília.

"Faltam três semanas para chegar o inverno, em 21 de junho, e a tendência é de novas frentes frias chegarem ao continente trazendo novas massas de ar polar. Dependendo da intensidade dessas massas, fará mais frio pelo país no decorrer do inverno", acrescenta o meteorologista.