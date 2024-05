293 caixas de cigarros eletrônicos são apreendidas na Feira dos Importados

Policiais do 1º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), estavam em um patrulhamento de rotina, quando identificaram uma situação suspeita que resultou na descoberta de uma grande quantidade de cigarros eletrônicos sendo vendidos ilegalmente. A equipe apreendeu os produtos na Feira dos Importados, localizada no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), no Guará, na tarde de terça-feira (28).

A equipe da viatura RP3711 estava em ronda nas proximidades da feira quando notaram um veículo estacionado com a porta traseira entreaberta. Dentro do carro, um indivíduo sentado no banco de trás chamou a atenção dos policiais, que decidiram abordar o veículo. Durante a inspeção, foram encontradas 293 caixas de cigarros eletrônicos, cujo valor estimado é de R$ 24 mil.

Segundo a PMDF, os produtos estavam em posse de dois homens de nacionalidade libanesa, que foram imediatamente detidos e encaminhados, juntamente com a mercadoria apreendida, para a Polícia Federal. A ação visa a continuidade das investigações e a aplicação das medidas legais cabíveis.

A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) devido aos riscos à saúde associados ao seu uso.