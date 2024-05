Tradicional Feira do Troca retoma atividades na sexta-feira (31/5)

A tradicional Feira do Troca está em sua 98ª edição, sediada no vilarejo Olhos D’água (GO), no distrito de Alexânia - (crédito: Arquivo da Prefeitura Municipal de Alexânia)

A tradicional Feira do Troca, sediada no vilarejo Olhos D’Água, no distrito de Alexânia, a 105 quilômetros de Brasília, está de volta ao seu formato original. Como é de costume do evento, a Feira do Troca retorna em uma sexta-feira, amanhã, 31 de maio, e se estende até o domingo, 2 de junho. Além disso, a programação voltará ao Centro Histórico, em volta da Praça Santo Antônio e da Igreja Matriz, local que confere um charme especial à feira. O evento é uma realização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da prefeitura de Alexânia.

Nesta 98ª edição, a Feira do Troca presta uma homenagem especial a Dona Zefinha, figura emblemática do distrito de Olhos D’Água. Conhecida por sua dedicação à cultura local e seu envolvimento longínquo com a feira, Dona Zefinha é considerada uma verdadeira guardiã das tradições de Olhos D'Água.

História

A Feira do Troca não é apenas um evento, mas uma celebração da história, cultura e união comunitária de Alexânia, no Entorno do DF. Criada em 1974 pela professora Laís Aderne, da Universidade de Brasília (UnB), a feira começou como um simples evento de troca de artefatos entre artesãos locais e visitantes. Ao longo dos anos, tornou-se um evento emblemático que movimenta a região, promovendo o artesanato local e o turismo.

O evento, realizado sempre no primeiro fim de semana dos meses de junho e dezembro, teve sua última edição em junho de 2023, devido a uma decisão da própria paróquia, o que dividiu opiniões entre os artesãos e a comunidade. A Diocese de Anápolis, proprietária do espaço, afirmou, à época, que o local passaria por obras de revitalização.

Programação