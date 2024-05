Cerimônia na CLDF marca o começo oficial das festas juninas de 2024

Começou, oficialmente, a temporada de festas juninas na capital federal. A abertura de 2024 ocorreu nesta quarta-feira (29/5), em uma sessão solene especial na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

A cerimônia do pontapé inicial dos festejos de São João, com o lançamento do 24º Circuito de Quadrilhas Juninas do Distrito Federal e Entorno, é uma iniciativa da deputada Jane Klébia (MDB). No auditório da sede do Legislativo local, estiveram presentes grupos e integrantes das 22 agremiações da Liga Independente de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno (LINQDFE), além de autoridades, representantes de instituições e outros convidados de entidades e sociedade em geral. Participou, ainda, o editor de Cidades e Diversão & Arte do Correio Braziliense, José Carlos Vieira, que representou o presidente do jornal, Guilherme Machado.





















Rodrigo Cardoso, 23 anos, é um dos diretores do grupo Xenhenhem, de Santa Maria. Ao longo de seis meses, os mais de 56 componentes deram duro nos ensaios para brilhar nas quadrilhas de 2024. Este ano, o caixa baixo foi um desafio para a quadrilha. "Estávamos quebrados financeiramente. Então, precisamos fazer meios para arrecadar. Fizemos cesta de Dia das Mães e sorteamos R$ 300", contou.

Com 11 anos de existência, a quadrilha junina Pinga em Mim tem 110 integrantes, todos moradores de Paranoá, Itapoã e Sobradinho. A adrenalina e alegria são o que definem o grupo. "Aqui, tem gente de todas as idades, dos 12 aos 45 anos. Todos com essa mesma motivação, de alegria. A gente tenta mostrar o quão satisfatório é dançar", contou o líder da quadrilha, Diones Mendanha.

Quadrilhas

O circuito de quadrilhas juninas da LINQDFE ocorrerá em quatro etapas, de 13 de junho a 14 de julho, em quatro regiões administrativas. O grande vencedor vai disputar o concurso nacional de dança de quadrilha da LINQDFE. Na edição de 2023, o grupo Formiga da Roça foi o campeão.

"As quadrilhas juninas ocupam lugar de destaque como opção cultural e formativa para a juventude. Ano passado, tivemos um evento lindo na CLDF, com o auditório lotado e uma noite de muita festa. O circuito de quadrilhas juninas contribui para a disseminação de uma cultura de paz, ao mesmo tempo em que mantém, preserva, difunde e promove as manifestações tradicionais e populares", afirmou a deputada Jane Klébia.