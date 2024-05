Procissão marca noite de Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios

A tradicional procissão de Corpus Christi marcou o encerramento da solenidade nesta quinta-feira (30/5). Pelo quadrilátero da Esplanada dos Ministérios, os fiéis levaram uma vela e a acenderam enquanto seguiam o Santíssimo Sacramento, que estava sendo levado no papamóvel que foi usado por São João Paulo II durante a visita em Brasília.

Durante o cortejo, foram concedidas três bênçãos: aos doentes, aos governantes e às famílias. Em uma só voz os devotos rezavam e contavam músicas da igreja.

A Arquidiocese de Brasília estima que o evento tenha reunido cerca de 50 mil pessoas nesta celebração de fé na presença de Jesus Cristo na Eucaristia.

A auxiliar de educação Patrícia Rosa Rocha, 46 anos, faz questão de vir ao evento há cerca de 20 anos para viver esse momento de comunhão e adoração. “Esse é o momento da gente expressar a nosso amor a Jesus eucarístico, nos como católicos, cremos na vida do filho de Deus por meio da eucaristia” , conta. “E muito importante pra mim participar dessa festa exalta o corpo de Cristo”, finaliza.

Durante a Santa Missa, celebrada pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Paulo Cezar Costa, ele enfatizou que esse é o momento de manifestar publicamente o amor da igreja pela Eucaristia. “Não podemos guardar o amor de Cristo para nós e ele jorra por meio da Eucaristia, disse o pároco. “Quem ama testemunha e anuncia o amor de Cristo e isso deve existir em casa um de nós”, conclui Dom Paulo Cezar.

O encerramento contou com a presença de diversas autoridades, como o deputado federal Izalci Lucas (PL-DF), o distrital Chico Vigilante (PT), o secretário de Governo do Distrito Federal, José Humberto Pires, e a comandante geral da Polícia Militar (PMDF), Ana Paula Habka.

As atividades começaram ainda pela manhã, com a montagem do tapete de Corpus Christi no gramado central da Esplanada. Cerca de 600 pessoas ajudaram na convecção da arte de 125 metros.





























Solidariedade

Este ano, durante a celebração, a Arquidiocese recolheu doações de alimentos não perecíveis, que serão encaminhadas para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Cada uma das 167 paróquias que compõem a Arquidiocese de Brasília estão participando da campanha. O foco, nesta noite, é o recolhimento de alimentos não perecíveis, que serão recolhidos em quatro caminhões do Exército Brasileiro e, posteriormente, encaminhados à Base Aérea de Brasília (BABR).

Ao final da celebração, foram contabilizados 300kg de alimentos e 200kg de roupas.