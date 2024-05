Após perseguição, homem é preso com carro roubado em Ceilândia

Foram encontrados pertences da vítima do roubo, junto a uma pistola calibre .9mm - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso pela Polícia Militar (PMDF), nesta quarta-feira (29/5), no P Sul, em Ceilândia, com um carro que o próprio suspeito teria roubado na manhã do dia anterior e estava utilizando para cometer outros crimes.

De acordo com a corporação, a equipe de militares realizava patrulhamento quando avistou o carro na via Estádio. O veículo foi perseguido até a QNP 18, onde o homem acabou colidindo o carro contra um meio-fio, indo para o canteiro central da pista.

Na abordagem, os policiais encontraram diversos pertences da vítima do roubo, junto a uma pistola calibre .9mm, de numeração suprimida, com 10 munições. De acordo com a vítima, um homem armado a ameaçou e roubou o carro e os pertences que estavam dentro.

Também foi apreendido, além dos itens citados, o veículo, que estava com placa adulterada, cinco celulares, joias, documentos de outras vítimas, cartões de banco e outros materiais, como videogames e carteiras.

O suspeito foi encaminhado à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), onde a ocorrência foi registrada.