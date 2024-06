Taguaparque: a área de lazer que transformou Taguatinga

Em seus 89 hectares de verde, ciclovias, lagos e outros atrativos para o público, o Taguaparque cativa tanto moradores da região quanto quem vive em outros locais do DF. São mais de 10 mil pessoas frequentando, diariamente, o parque, número que costuma dobrar nos fins de semana.

A cantora Rosilaine Souza, 45 anos, mora na região desde criança e conta que visita o parque há mais de 20 anos. "Aqui, é um dos poucos espaços onde posso trazer as crianças para curtir", destaca a artista, que estava com a filha Emanuele Souza, 6, e o vizinho Thato Siqueira, 8.

Sobre a ligação do Taguaparque com a cidade, ela comenta as lembranças de quando não havia o espaço. "A criação desse parque trouxe a Taguatinga um local de diversão e prática de esporte para toda a comunidade", ressalta. "Para quem mora aqui ou em regiões próximas, não é preciso mais ir até o Parque da Cidade para se divertir", garante Rosilaine.

Carolina e Nur gostam de ir ao parque com Joe (E) e Dobby (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Incentivo

O policial militar Jarbas Júnior, 48, é outro que frequenta o parque diariamente. "Venho quase todos os dias, para caminhar, mas trago a família nos fins de semana, para curtir ao ar livre", conta. "A inspiração para começar a frequentar o local foi a saúde. Estava um pouco acima do peso e encontrei, no Taguaparque, o espaço que precisava para iniciar minhas atividades físicas", revela Jarbas.

Segundo o militar, a filha, Lívia Maria Leite, 8, também gosta muito dos passeios no Taguaparque. “Sempre tem muita criança brincando. Quando é dia de ir ao parque, é a primeira a acordar. Ela que anima e acaba sendo mais um motivo para frequentar, pois faz com que a minha filha se sinta bem”, comenta Jarbas.

A professora Carolina de Oliveira, 32, teve um incentivo animal para começar a visitar. Junto ao namorado, Nur Corezzi, 29, a moradora da CNB conta que começou a frequentar o Taguaparque há dois anos, por causa dos pets, Dobby e Joe. “O passeio é sempre com eles e para eles. Geralmente, costumo vir durante a semana, por ser mais tranquilo. O que mais me atrai é o ambiente. Tem muito verde e me traz um sentimento de tranquilidade”, comenta.

Rosilaine é cantora e disse que já se apresentou no local (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

“Lugar agradável”

A funcionária pública Wilma Assunção, 67, é frequentadora do parque há 10 anos, desde a época em que se mudou para Vicente Pires. Nos panos forrados no gramado, um encontro de gerações, Wilma estava acompanhada das irmãs, Elsa Caetano, 74, que mora em Brazlândia; e de Inês Santos, 80, moradora de Água Quente, elas levaram os netos e bisnetos para um almoço ao ar livre no local.

“Aqui, a gente vê tantas famílias com os filhos, crianças brincando, andando de bicicleta e trazendo os pets para passear, é um lugar muito agradável. Sempre venho correr com o meu filho e hoje vim com a minha família, que ama Taguatinga”, diz Wilma. As irmãs, que também costumam visitar o parque, elogiaram a existência de banheiros e afirmaram que se sentem seguras no local, mas cobraram o plantio de mais árvores, acreditam que é possível que o parque seja ainda mais arborizado. Wilma acredita que mais mesas e bancos tornariam o local ainda mais receptivo.

Sandra Soares afirma que é testemunha da expansão do Taguaparque (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Cenário para gerações

A professora taguatinguense Sandra Soares de Melo, 56, mora na QNL desde que nasceu e é testemunha da expansão do Taguaparque. Conta que começou a frequentar o local quando ele ainda nem era denominado parque. “Desde a infância, eu sempre trouxe os cachorros para passear aqui. Agora, sempre venho para fazer atividades físicas e em busca de lazer”, explica.

O parque foi cenário das brincadeiras de infância da filha de Sandra, Ana Carolina Pinheiro, hoje com 31 anos, e agora serve de cenário para a diversão dos netos Benício, 7, e Bernardo, 6. Leidiane Mendonça, 39, moradora de Águas Lindas é cuidadora do Benício e sempre vai ao parque para acompanhar a amiga e as crianças.

Jarbas Júnior gosta de ir ao Taguaparque com a esposa, Neide Barbosa, e a filha, Livia (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

“Eu morei em Taguatinga por dois anos, sempre trazia os meus filhos, é uma ótima área de lazer, eles gostavam muito”, disse. Na coleira, dois cachorrinhos acompanhavam a turma, Lola e o filhote também adoram passear no parque. Sandra afirma que Lola é cria do local, frequenta o Taguaparque há mais de 11 anos.