Mega-Sena segue acumulada; aposta de Ceilândia bate na trave e leva R$ 51 mil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2732 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (4/6). Com isso, o prêmio principal acumulou para R$ 100 milhões no próximo sorteio, previsto para quinta-feira (6/6).

Em todo país, 94 apostas bateram na trave e marcaram a quina. Uma delas foi feita no Distrito Federal. Um jogo simples, no valor de R$ 5, feito na Casa Lotérica Fortuna, na Ceilândia, marcou cinco números e vai faturar uma bolada de mais de R$ 51 mil.

Os números sorteados nesta terça-feira foram 01, 03, 16, 18, 49, 60.

Como jogar

Para apostar, é preciso escolher de seis a 15 dezenas por cartela. O jogo simples, de seis dezenas, custa R$ 5. Em uma aposta com seis números jogados a probabilidade de ser ganhador é de 50.063.860 para um e, na de 15 números, a probabilidade sobe para 10.003 para cada cartela.

Quem tem 18 anos ou mais pode apostar on-line. Basta se registrar no site loteriasonline.caixa.gov.br e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.