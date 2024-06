Investigação

PCDF aguarda laudos para elucidar caso de idosa encontrada morta no Guará O corpo de Edite Gomes da Silva foi encontrado no chão da cozinha da casa dela, em estado avançado de decomposição, na sexta-feira (31/6). Segundo a PMDF, os cômodos estavam revirados, havia sangue em algumas áreas e marcas de violência no corpo