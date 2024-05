Vítima de incêndio era idosa e estava sozinha em casa, diz bombeiro

O incêndio que atingiu um apartamento de Águas Claras, na manhã desta sexta-feira (31/5), matou uma idosa, que estava sozinha no imóvel no momento em que tudo aconteceu, informou o Corpo de Bombeiros. Segundo o tenente coronel Paulo Roberto, do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o socorro foi acionado por volta das 9h da manhã, desta sexta-feira (31/5). As chamas ficaram restritas a um dos quartos do apartamento, do Residencial Monet, localizado no cruzamento entre as avenidas Pau-brasil e Castanheiras.

O fogo chegou a sair pela janela do imóvel e quebrar os vidros das janelas dos apartamentos do terceiro andar, mas as chamas não chegaram a atingir outros imóveis do residencial. Foram evacuados todos os moradores da mesma prumada, do segundo, terceiro e quarto andar. Sobre a vítima, Paulo Roberto disse que após o combate às chamas, foi possível visualizar o corpo de uma senhora em meio aos escombros, em condições incompatíveis com a vida. "O motivo do incêndio só será revelado após a atividade da perícia técnica, cujo laudo deve sair entre 15 e 20 dias", informa.

No momento do incêndio, apenas a idosa e dois cachorros encontravam-se no apartamento. Os pets foram resgatados pelos socorristas com vida e acolhidos por vizinhos da vítima. Quando o material queimado parar de soltar fumaça, tanto a Polícia Civil do Distrito Fedeal (PCDF) quanto os bombeiros poderão voltar ao imóvel para fazer as investigações necessárias acerca do que causou o fogo. Por conta da fumaça, os moradores evacuados seguem sem poder voltar para casa, o que deve ocorrer até o início da noite de hoje. Apenas o imóvel onde teve o incêndio, continuará interditado. Veja vídeo do momento do incêndio:



Vizinho

Alaor pereira, 61 anos, é morador do 207, um dos apartamentos que tiveram que ser evacuados. Ele conta que estava no trabalho quando foi informado do incêndio próximo ao que mora com esposa e filho. "Foi tudo muito rápido. Em questão de 10 minutos, estava tudo tomado de fumaça. Mal deu tempo de pegar os nossos pets. Um deles ficou escondido e tivemos que voltar agora para pegar ele", conta Alaor, que conversou com a reportagem por volta de 12h30.

Alaor Pereira é vizinho do mesmo andar do apartamento atingido pelo incêndio (foto: ED ALVES / DA Press )

O assessor de TI mudou com a família para o apartamento atual há um ano e disse que os vizinhos do apartamento que pegou fogo moram lá há menos tempo ainda. "A fumaça era muito tóxica. Quando assoávamos o nariz, saía aquela coisa preta da fumaça", conta.