Dia Livre de Impostos: saiba quais empresas vão dar descontos no DF

Posto venderá gasolina com preço 33% menor do que o praticado cotidianamente - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Já pensou pagar R$ 3,80 pelo litro da gasolina, comprar uma garrafa de cerveja, com 350 ml, por R$ 3,27 e até mesmo ter um desconto de R$ 20 mil em um carro? Tudo isso e mais um pouco será possível, nesta quinta-feira (6/6), no Dia Livre de Impostos (DLI). Trata-se de uma ação de empresários que pretende mostrar aos consumidores quanto a carga tributária nacional encarece os produtos. A iniciativa — que ocorre há 18 anos no país e foi criada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) —, no DF, é organizada pela Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem (CDL Jovem-DF) e envolve sete empresas (veja lista no fim da matéria).

De acordo com os organizadores do DLI, a maioria dos brasileiros dedica cinco meses dos seus salários só para arcar com taxas federais, estaduais e municipais incidentes nas mercadorias e serviços que consomem e utilizam.

"O objetivo é mostrar para a população quanto ela paga de imposto. Não somos a favor do imposto zero, que sabemos ser inviável, mas precisamos refletir se estamos recebendo serviços públicos com qualidade proporcional à quantidade de tributos que recolhemos", explicou o coordenador da CDL Jovem-DF, Hugo Leite.

Segundo ele, lojistas de diversos segmentos participarão da iniciativa. Na capital federal, vários comerciantes oferecerão mercadorias a preços reduzidos ao longo do dia. Entre eles, há paleteria, óptica, hamburgueria, posto de combustíveis, concessionária de veículos e supermercados. Leite ressaltou que as ofertas estarão limitadas a algumas mercadorias e quantidades específicas, entre outras condições.

"A população precisa entender os impostos dos produtos e forçar para que haja uma reforma tributária mais saudável para a sociedade", acrescentou. Ele comentou que, a cada ano, mais empresários têm se somado a esse protesto velado no DF.

Ofertas

Na Asa Norte, um posto de combustível venderá gasolina com preço 33% menor do que o praticado cotidianamente. A estimativa é que o litro fique em R$ 3,80. A administração do estabelecimento definiu que, cada cliente, poderá comprar até 20 litros — que só serão despejados no tanque do veículo, sem permissão para que possam ser usados recipientes externos, como galões — e o pagamento deverá ser feito em dinheiro

Uma concessionária, por sua vez, pretende realizar um sorteio entre os interessados em pagar

R$ 64.990 por um carro que custa R$ 84.990, R$ 20.000 a menos. Quem quiser tentar a sorte, deverá se cadastrar na loja e esperar pelo resultado, que sairá ainda nesta quinta-feira (6/6).

Empresas do ramo alimentício também participarão do DLI. Uma hamburgueria adotará o desconto de 32% em seus sanduíches. Um deles, vendido a R$ 40,90, sairá por R$ 27,82, Outro, que custa R$ 26,90, valerá R$ 18,30. Em outro ponto da cidade, uma paleteria reduzirá os preços de seus picolés, vendidos a R$ 12 ou R$ 15, dependendo do sabor. Passarão a custar R$ 8 e R$ 10, respectivamente.

E uma óptica, com lojas em todo o DF, entrou no embalo: vai zerar as taxas de óculos de sol e armações com lentes, em alguns modelos, que ficarão mais baratos.

Empresas que aderiram

» Posto de combustível Jarjour, na 206 Norte, com 10 mil litros de gasolina sem imposto

» A concessionária Champion Citroen venderá um Citroën C3 2024 0km com R$ 20 mil de desconto

» TB Burguer

» Ótica Nacional

» Viva Paleteria

» Ultrabox (cerveja Heineken)

» Big Box (cerveja Lagunitas)