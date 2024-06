Semana do Meio Ambiente: atrações gratuitas no Parque da Cidade

O Parque da Cidade vai receber nesta semana a primeira edição do Conexão Ambiental. O evento celebra o Dia do Meio Ambiente, comemorado nesta quarta-feira (5/6). Serão quatro dias, de quinta (6/6) até domingo (9/6), nos quais o Estacionamento 12 estará com atrações gratuitas, como palestras, exposições, feira de adoção de pets, campeonato de mountain bike e shows musicais.

A abertura do evento será às 9h da manhã, na quinta-feria, com a presença de Gutenberg Gomes, secretário do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal. A ocasião também marcará a abertura oficial da Semana do Meio Ambiente.

Nos primeiros dois dias, a celebração receberá a visita de 800 estudantes do ensino fundamental de escolas públicas do DF, que assistirão palestras, visitarão exposições e serão incentivados a aprender sobre a importância da preservação da fauna e da flora. No fim de semana, o público terá acesso a rodas de conversa, feira de adoção de pets, plantio de espécies nativas do Cerrado, e poderá comprar alimentos diretamente dos produtores.



As atrações musicais incluem apresentações gratuitas do bloco Eduardo e Mônica, às 17h , no sábado, e da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que encerrará as festividades às 16 horas, no domingo.

A organização é da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema).

Serviço | Conexão Ambiental em Comemoração à Semana do Meio Ambiente

Data: 6 a 9 de junho

Local: Estacionamento 12 do Parque da Cidade

Hora: 9h

Entrada gratuita

Classificação livre