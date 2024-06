Frio: DF registrou temperatura de 13ºC; máxima pode chegar a 28ºC

Na contagem regressiva para o inverno, que chega no dia 21 de junho, as condições climatológicas apresentam estabilidade no Distrito Federal. Nesta quarta-feira (5/6), o dia amanheceu com a temperatura de 13°C registrada como mínima, em grande parte da unidade da federação, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O céu apresenta pouca nebulosidade, e a temperatura máxima pode chegar aos 28°C, sem previsão de chuva. A umidade máxima registrada pela manhã foi de 95%, mas ao longo da tarde, à medida que o calor aumenta, a umidade vai baixando, e tende a chegar ao nível mínimo de 30%.

A intensidade dos ventos é de fraca a moderada, com rajadas isoladas.