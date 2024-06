Bolão do DF leva R$ 235 mil na Mega-Sena; prêmio principal segue acumulado

Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena 2733 desta quinta-feira (6/6). Os números sorteados foram 14, 20, 21, 39, 44, 56. Com isso, o prêmio segue acumulado. A expectativa é que o sorteio do próximo sábado (8/6) fique com prêmio em R$ 112 milhões. Mas teve aposta do Distrito Federal que passou perto de levar a bolada.



Um bolão registrado na Lotérica Galeria (na Galeria dos Estados, na Asa Sul) acertou cinco dezenas e levou exatos R$ 235.832,37. O bolão chutou 10 números.

Outra aposta do DF feita por meios digitais também acertou cinco dezenas. Por ter sido um bilhete simples, levou R$ 47.166,50. Vale lembrar que por motivos de segurança, a Caixa não divulga o bairro das apostas feitas em meio digitais.

Ainda segundo a Caixa, em todo o Brasil 117 pessoas acertaram cinco dezenas. Outras 7.450 brasileiros gabaritaram quatro números e levaram R$ 1.058.