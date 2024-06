29 anos do Riacho Fundo 2 conta com programação especial. Confira

As comemorações em homenagem aos 29 anos do Riacho Fundo 2 serão nesta sexta-feira (7/6), sábado e domingo. Os shows serão realizados no Quadradão Cultural, ao lado do restaurante comunitário. A programação tem entrada gratuita e promete muita cultura e cidadania.

O evento é promovidos pela Associação dos Defensores das Culturas Regionais do Distrito Federal em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (Secec) e contará com a presença de artistas conhecidos, como Pedro Paulo e Matheus e Rick e Rangel.



“Queremos mostrar que as regiões periféricas também têm cultura. Além desse evento empregar cerca de 200 pessoas, faz com que a população tenha uma visão de que a sua cidade está se desenvolvendo, pois é uma iniciativa que tem grande estrutura e conta com artistas renomados”, comenta Arkson Rangel, diretor presidente da Associação.



Confira a programação completa:



Sexta-feira (7/6)



» 20h: Linho



» 21h: Dian Carlos e Geisel

» 22h: Gutto Martins

» 23h: Pedro Paulo e Matheus

Sábado (8/6)

» 11h: Mágico Tio André



» 12h: Arterude

» 21h: Kaio e Fabiano

» 22h: Cristina Hair

» 23h: Miguel Santos

Domingo (9/6)

» 20h30: Julinho do Piseiro



» 21h30: Rick e Rangel

*Estagiário sob a supervisão de Malcia Afonso