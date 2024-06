Investigação descarta agressão e violência sexual em bebê morta por cão

A Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia de Polícia de Cidade Ocidental, informou que não há qualquer indício de que Isis da Silva Sobrinho, bebê de cinco meses morta por cão da família, após ser deixada sozinha em casa, tenha sofrido agressão ou violência sexual.

A corporação informou que "as informações sobre o caso estão sendo, profundamente apuradas e que todas as lesões constatadas nos exames periciais são compatíveis com esgarçamento causado por um cachorro."

Caso

Segundo a delegada responsável pelo caso, Dilamar de Castro, o cão agrediu a criança nessa terça-feira (4/6), no bairro Friburgo, localizado no município de Cidade Ocidental, por volta das 18h. A delegada informou que os pais deixaram a criança deitada no sofá de casa e saíram sem avisar ninguém que a menina estava sozinha. Isis permaneceu sozinha por, aproximadamente, uma hora até ser encontrada pelo tio. Quando encontrada, a bebê ainda apresentava sinais vitais e foi levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O casal foi autuado em flagrante por homicídio culposo. No entanto, foram liberados após o pagamento das fianças que, somadas, equivalem a R$ 2.824,00.

A polícia de Goiás informou que o cachorro vivia com a família há quatro anos e nunca havia apresentado comportamentos agressivos anteriormente. O animal será recebido em um abrigo.