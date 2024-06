Bebê deixada sozinha em casa morre atacada por cachorro da família

Nessa terça-feira (4/6), uma bebê de 5 meses morreu após ter sido atacada pelo cão da família. Segundo a Polícia Civil do Estado de Goiás (PCGO), o ataque aconteceu após a criança ter sido deixada sozinha em casa pelos pais. O caso aconteceu no bairro Friburgo, na Cidade Ocidental, município do Entorno do Distrito Federal.

De acordo com informações da PCGO, os pais foram autuados por homicídio culposo, e liberados após o pagamento de fiança no valor de R$ 1.412,00, cada um.





