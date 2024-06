Apartamento pega fogo na Asa Sul e prédio precisa ser evacuado

Um apartamento localizado na 315 Sul pegou fogo na tarde deste domingo (9/6) e mobilizou oito viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF). O prédio precisou ser evacuado e ninguém ficou ferido.



Por volta das 14h, os militares foram acionados e se depararam com fumaça e chamas saindo pela janela do apartamento. Segundo o CBMDF, o fogo atingiu o último quarto e, com a ação de combate, os bombeiros evitaram que as chamas destruíssem outros cômodos do imóvel.

O zelador do prédio e a síndica auxiliaram no processo de evacuação do residencial, até que a operação fosse concluída. O apartamento estava vazio e ninguém se feriu.

Após o término das operações e realizada a avaliação, foi liberado o retorno das pessoas de forma gradativa para as unidades que não foram atingidas. A perícia do CBMDF e a Defesa Civil foram acionadas para o local.