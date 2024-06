Acidente na Avenida Principal do Paranoá deixa seis feridos

Quatro adultos e duas crianças ficaram feridos após uma colisão entre dois veículos na região do Paranoá, neste domingo (9/6). A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) por volta das 21h, na Avenida Principal, sentido Lago Norte. As causas do acidente ainda são desconhecidas e o local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).

De acordo com o CBMDF, os dois automóveis, um modelo VW/Polo de cor preta e um VW/Novo Fox de cor branca, colidiram frontalmente na pista. Devido ao impacto, o motorista do Fox, de 24 anos, teve escoriações leves, e o condutor do Polo, 31, queixava-se de dor de cabeça e perda de memória. Os dois foram levados conscientes e orientados ao Hospital Regional do Paranoá.

As duas crianças envolvidas no acidente, um menino de três e outro de 10 anos, estavam nervosas e queixaram-se de dores no estômago. Uma mulher de 56 anos, relatou sentir dores no tórax e na perna direita. Todos eles foram levados consciente e orientados ao hospital, de acordo com os bombeiros.

Uma mulher de 38 anos foi transportada pelo Samu. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde ou para qual hospital foi levada.