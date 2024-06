Motociclista fica gravemente ferido após colisão com carro em Taguatinga

Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após colidir com um carro enquanto conduzia uma motocicleta na Avenida da QNJ 13, em Taguatinga. O acidente ocorreu por volta das 00h10, na madrugada desta terça-feira (11/6).

Agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atenderam o motociclista, que foi transportado inconsciente para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), apresentando fratura na mandíbula e suspeita de traumatismo cranioencefálico.

Segundo informações da equipe de socorristas, o condutor do automóvel, de 44 anos, não se feriu no acidente. A colisão envolveu um Hyundai HB20s, de cor branca, e uma moto Honda CG Fan, também de cor branca. A dinâmica do acidente não foi revelada.

Uma das faixas de rolamento precisou ser interditada para o atendimento. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).