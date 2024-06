Alexandre do Guará engata namoro com secretária de governo do DF

Os dois namoram desde dezembro do ano passado, após se conhecerem no revéillon do ano anterior - (crédito: Henrique Dellorto/Divulgação)

Alexandre Leal Silva, o Alexandre do Guará, conhecido após viralizar na internet por áudios de uma ex-namorada, está vivendo um romance com a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra.

O namoro foi mostrado pela coluna Viva Brasília, do Correio. Alexandre e Ana Paula se conheceram na virada do ano de 2023, em uma festa de réveillon no Café de La Musique, na orla do Lago Paranoá.

Logo após, os dois deram um tempo no romance, mas retornaram em dezembro do ano passado, formalizando o namoro. O casal pouco aparece nas redes sociais.

À reportagem, Alexandre confirmou a informação. O Correio não conseguiu localizar a secretária.



O caso

Em março, a Justiça do Distrito Federal condenou Alexandre a indenizar em R$ 12 mil, por danos morais, a mulher com quem ele se comunicava via aplicativo de conversa. Na sentença, a desembargadora relatora verificou que as mensagens enviadas pela autora foram direcionadas exclusivamente a Alexandre e ficou demonstrada sua participação em várias entrevistas, podcasts e campanhas publicitárias, com repercussão nacional, sempre fazendo alusão ao caso.

“Sua conduta de autopromoção em decorrência do referido áudio e a efetiva divulgação potencializaram o dano causado à imagem da autora, sobretudo porque, com o engajamento das redes sociais, os moradores da cidade do Guará também iniciaram um movimento social contra a postagem, porquanto se sentiram atingidos com a manifestação da autora”, avaliou a magistrada. Ouça o áudio.

Já Ana Paula Marra assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) em agosto de 2022, após o pedido de exoneração de Mayara Noronha, primeira-dama do Distrito Federal.

Ela é advogada, com experiência na área de direito de família e da gestão pública. Anteriormente, ela era adjunta da pasta.