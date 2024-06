Restaurante comunitário do Itapõa agora oferece 3 refeições diárias

O Restaurante Comunitário do Itapoã agora oferece três refeições diárias a um custo total de R$ 2. Válido a partir desta terça-feira (11/6), o programa de refeições que inclui café da manhã, almoço e jantar funcionando todos os dias da semana. A unidade do Itapõa é a quinta Região Administrativa a adotar a mudança.

Desde sua inauguração em 2009, o Restaurante Comunitário do Itapoã tem servido mais de 2 mil almoços diários. Segundo o Governo do Distrito Federal (GDF), houve um investimento de R$ 8,4 milhões para a mudança ocorrer, e que com ampliação do serviço, esperam dobrar esse número para 4 mil refeições diárias, visando melhorar a segurança alimentar e nutricional dos 68,5 mil habitantes da região.

O planejamento prevê que todos os restaurantes comunitários funcionem com três refeições diárias até 2026. “O café da manhã custa R$ 0,50, o almoço R$ 1 e o jantar R$ 0,50, permitindo que, com R$ 2, os moradores em situação de vulnerabilidade façam suas três refeições diárias”, comentou a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Paula Marra.

Atualmente, Arniqueira, Planaltina, Recanto das Emas e Sol Nascente já oferecem três refeições diárias. As próximas unidades a receberem a novidade serão as de Sobradinho e São Sebastião, com inaugurações previstas para Samambaia e Varjão.

Os moradores que vão diariamente ao restaurante gostaram da ampliação dos serviços. Paulo Pierre, de 10 anos, considera o restaurante parte de sua rotina. "A gente acorda, minha mãe vai trabalhar, eu venho pra cá com minha irmã para comer e depois vou para a escola. O café está muito gostoso porque é saudável, tem proteína e leite", conta.



Desde 13 de maio, a população em situação de rua recebe gratuitamente café da manhã e jantar nos restaurantes comunitários que oferecem essas refeições. Um decreto de abril do governador Ibaneis Rocha (MDB) alterou a norma anterior, que oferecia apenas almoço e jantar gratuitos. Agora, todas as refeições são fornecidas sem custos para este público.



*Com informações da Agência Brasília

