Criminosos alugaram loja dias antes para quebrar parede e furtar 100 armas

Os criminosos acusados de furtar quase 100 armas em uma loja de armamentos, na QNM 17 de Ceilândia, alugaram uma loja próxima dias antes. O contrato teria sido firmado com uma imobiliária da região. O furto ocorreu no final de semana, mas só foi descoberto nessa segunda-feira (10/6), quando o dono do local chegou para trabalhar.

O Correio apurou que a loja alugada pelo bando foi escolhida de maneira estratégica para facilitar o furto das armas. Por meio dessa loja, eles quebraram um buraco na parede, que deu acesso ao estabelecimento. Os detalhes do crime, como os envolvidos, o transporte utilizado, são tratados em sigilo pela Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri).



A loja foi fechada no sábado (8/6). Na manhã dessa segunda-feira (10/6), por volta das 8h20, a dona de imobiliária acionou o proprietário do estabelecimento roubado e disse que o local havia sido arrombado. Ele se deslocou à loja e encontrou um buraco na parede. Segundo ele, ao menos 100 armas que estavam na sala cofre foram furtadas.

Os criminosos levaram ainda todo o sistema de monitoramento de câmeras. Ainda de acordo com o empresário, no final de semana, autores teriam tentado entrar na loja, mas a Polícia Militar compareceu ao local e impediu a ação. Os fatos seguem em apuração pela Polícia Civil.