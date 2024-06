Inmet emite alerta amarelo de baixa umidade em Brasília

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta quarta-feira (12/6), alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade em Brasília. O aviso têm vigência até as 19h de amanhã. Para hoje, a previsão é de que, ao longo da tarde, os níveis de umidade relativa do ar fiquem em torno de 25 a 30%. Na contagem regressiva para o inverno, que chega no próximo dia 21 de junho, esses alertas ficarão cada vez mais corriqueiros.

No dia dos namorados, o céu amanheceu com poucas nuvens, e haverá predomínio de sol. A temperatura mínima registrada nas primeiras horas do dia foi de 13°C, no entanto, o Inmet alerta para o calor de 28°C que virá à tarde.

É importante manter-se hidratado e evitar atividade física intensa entre as 10h e 16h ao ar livre.