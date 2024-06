Denúncia anônima levou policiais ao corpo de jogador de futebol em GO

O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) de Luziânia (GO) confirmou que o corpo encontrado em um setor de chácaras de Valparaíso é do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, 27 anos, que estava desaparecido desde 8 de abril. Nessa quarta-feira (12/6), os familiares do jovem estiveram no IML, mas a mãe passou mal e foi levada para a casa, onde ficou em observação.

Após uma complexa investigação, uma denúncia anônima feita em 30 de maio levou os policiais civis a um córrego do bairro Marajó, em Valparaíso de Goiás, onde estava o corpo de Thavisson. Segundo a família, o cadáver estava decapitado e a cabeça foi encontrada em outro ponto, a metros de distância do restante do corpo.

O laudo que apontará a causa da morte não foi conclusivo e deve ficar pronto daqui a 30 dias. "Fizemos o exame no IML e esperamos. Passamos a semana muito ruim. Fizemos manifestação ao longo da semana, o promotor recebeu a gente e, agora, o resultado saiu", disse Ana, uma das irmãs de Thavisson.

Delegado à frente das investigações, Taylor do Nascimento Brito ressaltou que segue com as apurações em busca da autoria do crime que caminha para o homicídio.

Desaparecimento

Thavisson sumiu após sair da festa do técnico do time do qual ele faz parte. A confraternização ocorreu em uma distribuidora de bebidas, na Vila União, no Pedregal (GO).

O Correio obteve acesso a novos vídeos captados por imagens das câmeras de segurança de uma via. As filmagens são de minutos antes do desaparecimento de Thavisson e mostram a moto do jogador sendo conduzida por um segundo rapaz no meio da rua. Segundo os familiares, a pessoa que carregava a motocicleta estava na festa e estaria ajudando a dar um "tranco".

No entanto, Thavisson seria a única pessoa a conseguir fazer a moto funcionar. No momento em que o rapaz sobe com a moto, o jogador estaria em uma casa, na mesma rua. Ele teria saído da residência, ido ao encontro do rapaz a pé e, em seguida, dado o "tranco" na moto.

Conforme o Correio revelou, a carteira de Thavisson foi encontrada um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama (GO). O suspeito de jogar a carteira pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal.

Dois dias depois do sumiço do jogador, a moto dele foi localizada em uma área de mata, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama. A região fica a cerca de 12km de distância da distribuidora de bebidas onde ocorreu a festa. Os familiares chegaram a receber a foto do veículo pelas redes sociais, mas quando a polícia foi ao local averiguar, a moto já não estava mais lá.