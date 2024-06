Corpo de jogador é encontrado decapitado em mata de Valparaíso (GO)

O corpo do jogador de futebol Thavisson Mendes da Silva, 27 anos, foi encontrado decapitado em uma área de mata, no setor de Chácaras de Valparaíso, em Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O cadáver está em estado avançado de decomposição. A informação foi confirmada ao Correio pelos familiares da vítima.

Segundo informações repassadas por familiares, a cabeça de Thavisson estava em outro local distinto do corpo, próximo ao Novo Gama. O corpo, no entanto, estava em um córrego, rumo ao Valparaíso. O cadáver foi localizado pela polícia entre quarta-feira e quinta-feira da semana passada, após uma denúncia anônima.

"Fizemos o exame no IML e esperamos. Passamos a semana muito ruim. Fizemos manifestação ao longo da semana, o promotor recebeu a gente e, agora, o resultado saiu", disse Ana, uma das irmãs de Thavisson.

Desaparecimento

Thavisson sumiu em 8 de abril, após sair da festa do técnico do time do qual ele faz parte. A confraternização ocorreu em uma distribuidora de bebidas, na Vila União, no Pedregal (GO).

O Correio obteve acesso a novos vídeos captados por imagens das câmeras de segurança de uma via. As filmagens são minutos antes do desaparecimento de Thavisson e mostram a moto do jogador sendo conduzida por um segundo rapaz no meio da rua. Segundo os familiares, a pessoa que carregava a motocicleta estava na festa e estaria ajudando a dar um "tranco".

No entanto, Thavisson seria a única pessoa a conseguir fazer a moto funcionar. No momento em que o rapaz sobe com a moto, o jogador estaria em uma casa, na mesma rua. Ele teria saído da residência, ido de encontro com o rapaz a pé e, em seguida, dado o "tranco" na moto. Todo esse episódio ocorreu após a confraternização na distribuidora e são objetos de investigação para a polícia mapear o passo a passo feito por Thavisson antes do sumiço.

Conforme o Correio revelou em primeira mão, a carteira de Thavisson foi encontrada um dia depois do desaparecimento, em uma chácara localizada no Setor Araguaias, no Novo Gama (GO). O suspeito de jogar a carteira pulou o muro da residência e caminhou pelo quintal.

O Correio esteve no local e conversou com a dona da propriedade, que disse que ela, a mãe e a irmã ouviram o barulho de alguém pulando o muro. “O muro é muito baixo, qualquer pessoa pode pular. Nós estávamos lá dentro e ficamos com muito medo. Só tem mulher aqui, então ficamos quietas e caladas”, afirmou à época da entrevista.

Dois dias depois do sumiço do jogador, a moto dele foi localizada em uma área de mata, no Vale das Andorinhas, no Novo Gama. A região fica a cerca de 12km de distância da distribuidora de bebidas onde ocorreu a festa. Os familiares chegaram a receber a foto do automóvel pelas redes sociais, mas quando a polícia foi ao local averiguar, a moto já não estava mais lá. O caso é investigado pelo Grupo de Investigações de Homicídio (GIH) de Novo Gama.