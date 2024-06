GDF nomeia mais de 3 mil professores, pedagogos e gestores

Nesta sexta-feira (14/6), a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) nomeará 3.342 servidores que prestaram o último concurso para a pasta em 2022. São 3.104 vagas para professores da Educação Básica, 80 vagas para pedagogos, na função de orientadores educacionais, e 258 vagas de gestores de Política Pública e Gestão Educacional. Em menos de um ano, todas as vagas previstas no concurso, incluindo as do cadastro de reserva, estão sendo nomeadas. É o maior chamamento de professores, de uma única vez, da história do GDF.

Os nomeados têm até 30 dias para tomar posse e mais cinco dias para entrar em exercício. Os professores serão distribuídos entre as mais de 800 unidades escolares da Rede Pública de Ensino, nas 14 Coordenações Regionais de Ensino.

Hélvia Paranaguá, secretária da pasta, celebrou a agilidade nas nomeações "A ampliação do quadro de servidores efetivos da SEEDF é uma prioridade do governador Ibaneis e demonstra o compromisso com a qualidade de ensino no DF. Vamos receber os novos servidores com muita alegria", disse.