Secretaria de Educação do DF abre vagas para ensino técnico

YR Yasmin Rajab

As inscrições serão feitas no período entre 18 a 30 de junho, no site da SEEDF - (crédito: Reprodução/Unsplash)

A Secretaria de Educação do Distrito Federal abriu um processo seletivo para ingresso de estudantes em cursos técnicos de nível médio, especialização técnica e de qualificação profissional nas unidades de ensino da rede pública.

Há vagas para as unidades de Brazlândia, Ceilândia, Guará, Planaltina, Plano Piloto (Asa Sul e Cruzeiro Novo), Santa Maria e Taguatinga. As vagas são para o segundo semestre do ano letivo de 2024.

As inscrições serão feitas no período de 18 a 30 de junho, no site da SEEDF. Serão reservadas 20% das vagas, por curso, para candidatos com deficiência.

A seleção ocorrerá por meio de sorteio eletrônico e o resultado será disponibilizado em 12 de julho, a partir das 18h.

O sorteio eletrônico ocorrerá por meio de programa que gera aleatoriamente a ordem dos números de inscrição, por meio de algoritmos randômicos.

As vagas são destinadas aos cursos de enfermagem, informática, cuidador infantil, administração, barbeiro, programador web, costureito, marceneiro, manicure e pedicure, nutrição, desenhista de animação, cuidador de idosos, análises clínicas, bombeiro civil, entre outros.