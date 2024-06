Tempo ameno marca fim de semana de festas juninas

Quem for aproveitar as quermesses de são-joão neste fim de semana pode se agasalhar. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura pode cair até 12°C na noite deste sábado. Como é característico do outono no Distrito Federal, faz calor durante à tarde, com previsão de máxima em torno de 28°C.

Chegando ao 53° dia sem registro de chuva, Brasília se prepara para a chegada do inverno, no próximo dia 21 de junho, com condições temporais estáveis. A umidade relativa do ar tem máxima de 95% no período da manhã, e o nível mínimo previsto fica em torno de 30 a 35%.

Há pouca nebulosidade e ventos moderados. Os últimos seis dias do outono seguem, ainda, com uma tendência de estiagem e diminuição da umidade.