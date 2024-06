Tempo seco no DF: Inmet permanece com alerta amarelo para baixa umidade

A tendência é que, com a chegada do inverno, as características de secura e estiagem permaneçam - (crédito: Ed Alves/CB)

Mais uma vez, as temperaturas no Distrito Federal amanheceram baixas. Na região de Águas Emendadas, a mínima registrada na manhã desta quarta-feira (19/6) foi de 8,3°C. Já no Plano Piloto, os termômetros apontaram a mínima de 11,3°C. Com a chegada do inverno nesta quinta-feira (20/6), às 17h51, a tendência é de que o tempo permaneça assim, seguindo as características da estação. Ao longo do dia, porém, o sol aparece. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) apontou máxima de 28°C.



O alerta amarelo de baixa umidade continua. Segundo o Inmet, ele é emitido quando a umidade atinge a mínima de 30% a 25%. Nesta quarta, ela varia entre 95% a 25%. Ventos fracos a moderados, com rajadas em alguns momentos, poderão ser sentidos ao longo do dia. A pouca nebulosidade permanece.

O Inmet alerta que o tempo seco, relativo à baixa umidade, favorece a ocorrência de queimadas. Por isso, é necessário manter a atenção. A ingestão de líquidos e o uso de protetor solar são indispensáveis nesta época do ano. O inverno, que começará nesta quinta, permanecerá até o dia 22 de setembro.