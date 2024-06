Mega-Sena acumulou de novo e prêmio principal vai a R$ 60 milhões

Nenhum jogador foi capaz de acertar as seis dezenas do concurso 2.738 da Mega-Sena, realizado na noite dessa terça-feira (18/6). Apesar disso, 75 sortudos ganharam na quina, cada um levará R$ 41.783,52 para casa. O próximo sorteio da Mega acontecerá nesta quinta-feira (20/6). Com o prêmio acumulado, quem acertar as seis dezenas poderá faturar até R$60 milhões.

As dezenas sorteadas na noite dessa terça (18/6) foram: 02 - 19 - 25 - 44 - 46 - 60. Quem tem interesse em tentar a sorte no próximo sorteio, pode apostar até as 19h desta quinta (20/6), em qualquer lotérica do Brasil ou no site da Caixa Econômica Federal.



Saiba como jogar

O responsável por acertar os 6 números sorteados recebe milhões da Mega-Sena. Contudo, é possível ganhar prêmios menores ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Para levar o prêmio total, os 6 números do volante precisam ser acertados. Na modalidade chamada de “surpresinha”, é possível deixar que o sistema escolha os números. Na “Teimosinha”, é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados três vezes por semana, às terças, quintas e aos sábados. A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.