Polícia investiga tentativa de sequestro de criança no Noroeste

Na noite da última quarta-feira (19/6), uma criança, de 12 anos, sofreu uma tentativa de sequestro enquanto voltava a pé da SQNW 309 para casa. Segundo o relato da mãe do menino, que compareceu à 2ª Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, o filho chegou em casa chorando e ofegante, afirmando que uma mulher, de cerca de 1,60 m de altura, havia tentado sequestrá-lo.

Conforme informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o garoto percebeu um veículo com faróis apagados seguindo-o lentamente. O carro, um VW/Gol de cor prata, continha dois homens. Desconfiado, acelerou os passos em direção à SQNW 108, quando uma mulher, que estava escondida atrás de um morro de grama, apareceu e o agarrou pelo braço, tentando colocá-lo sob controle com um pano de cheiro forte.

Para tentar se desvencilhar e fugir para casa, o menino deu um soco na mulher, que caiu no chão. Ao olhar para trás, viu um dos homens do carro indo em direção a ela, que usava um moletom com capuz e um lenço cobrindo o rosto, deixando apenas os olhos visíveis. O garoto não conseguiu descrever os homens do carro.

Uma equipe de agentes compareceu ao local para verificar a existência de câmeras de segurança e segue investigando o caso.