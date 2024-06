Homem é preso após tentar matar namorada com martelada na cabeça

Na tarde de quarta-feira (19/6), um homem agrediu a namorada, de 37 anos, com um martelo, causando um corte na parte frontal da cabeça da vítima. A tentativa de feminicídio ocorreu na chácara 94, em Vicente Pires.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem fugiu para o mercado localizado no mesmo lote em que a vítima mora. As equipes realizaram buscas e localizaram o indivíduo fugindo pela rua ao lado do comércio.

O agressor foi preso e conduzido à 8ª Delegacia de Polícia. A vitima recebeu atendimento do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e foi levada, consciente e orientada, ao Hospital Regional de Taguatinga.